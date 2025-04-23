اشار الباحث الجيولوجي طوني نمر الى ان الهزة الأرضية اليوم قرب اسطنبول بقوة 6.2 درجات حصلت على عمق 15 كلم على فالق الأناضول الشمالي الذي يحد شمال الصحيفة الأناضولية بطول يقارب ال 1500 كلم، موضحا بان هذه الهزة كانت متوقعة حيث حصلت على الطرف الغربي للفالق الشمالي، وكان يمكن أن تتعدّى قوتها ال 7 درجات.
واوضح النمر في تصريح له، بانه فيما خصّ تأثيرها على الحركة الزلزالية في شرق المتوسط، إن نقطة إرتكازها تبعد عن بيروت حوالي 1000 كلم، وبالتالي فإن تأثير ما حصل اليوم في شمال غرب تركيا على شرق المتوسط شبه معدوم.
كانت هذه تفاصيل خبر طوني النمر: الهزة الأرضية اليوم قرب اسطنبول كانت متوقعة وتأثيرها على شرق المتوسط شبه معدوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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