الذهب يهوي 3 بالمئة بعد تصريحات ترامب عن باول والصين والاونصة تلامس الـ 3286.30 دولار

استمر الذهب اليوم الأربعاء في التراجع عن أعلى مستوى بلغه على الإطلاق وهوى بأكثر من ثلاثة بالمئة مع تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وأبدى تفاؤله حيال إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وبحلول الساعة 15.40 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 3274.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.9 بالمئة إلى 3286.30 دولار.

وذكر كبير خبراء السوق لدى "بلو لاين فيوتشرز" فيليب ستريبل بانه "بدأت السوق في تجاوز أزمة الرسوم الجمركية، ستشهدون حركة خروج واسعة من بعض أصول الملاذ الآمن للاستثمار من جديد في أسماء بعينها مثل أبل وتسلا".

وتحسنت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وارتفع الدولار بعدما تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة باول بعد أيام من تكثيف الانتقادات لرئيس البنك المركزي لعدم خفضه أسعار الفائدة.

وقفز الذهب بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية 2025 بدعم من مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الحرب الجمركية والطلب القوي على الاستثمار، في ظل اعتباره وسيلة للتحوط في حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 33.42 دولار للأوقية، وربح البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.02 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 942.76 دولار.