شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا عن عمر 39 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك السابق لاعب نادي دايموند الحالي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، عن عمر يناهز 39 عامًا، ليُسدل الستار على مسيرة كروية امتدت لأكثر من ربع قرن، شهدت لحظات مجد وتألق في الملاعب المصرية.

وكتب جعفر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، على مدار ستة وعشرين عامًا، عشت أجمل لحظات حياتي داخل المستطيل الأخضر كلاعب كرة قدم محترف. سنوات صنعت فيها مع زملائي لحظات فخر وانتصارات ستبقى محفورة في الذاكرة."

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "اليوم، أعلن عن اتخاذي قرارًا صعبًا ولكنه حتمي، وهو اعتزال لعب كرة القدم. لقد تشرفت بتمثيل العديد من الأندية العريقة، ولكن يبقى لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة مكانة خاصة في قلبي. معهم عشت أزهى فترات مسيرتي، وتقاسمت فرحة الألقاب والنجاحات، وشعرت بدعمهم وحبهم الغامر الذي احتضنني في كل خطوة. لن أنسى أبدًا تلك اللحظات العظيمة التي جمعتنا، وستظل ذكراها تضيء حياتي".

واختتم جعفر رسالته برسالة شكر مؤثرة قائلاً: "لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من آمن بي وساندني طوال هذه المسيرة. شكرًا لكل مدرب ساهم في تطويري، ولكل جهاز فني وطبي وإداري عملت معه. شكرًا لكل مشجع دعمني بكلمة أو ابتسامة أو هتاف. لكم جميعًا مكانة لا توصف في قلبي، وأسألكم الدعاء بالتوفيق في خطواتي القادمة بإذن الله".

ويُعد أحمد جعفر واحدًا من أبرز المهاجمين في الكرة المصرية خلال العقدين الأخيرين، واشتهر بفترته المميزة مع نادي الزمالك، حيث كان أحد الهدافين البارزين وحقق العديد من النجاحات بقميص القلعة البيضاء.