شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي و طلائع الجيش إلى الحكم محمد العتباني، يعاونه سامي هلهل ومحمد القاضي وأحمد عبد الله، ومحمد الشناوي حكم فيديو، ومحمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو، ضمن مباريات دور ربع النهائي لكأس عاصمة مصر.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، فى إطار ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة قبل مواجهة الطلائع، وتعد مباراة الأربعاء هى الـ46 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها فى 45 لقاء، فاز الإسماعيلى فى 18 مباراة، بينما حسم الطلائع 12 لقاء لصالحه، وحسم التعادل نتيجة 15 مواجهة، استطاع الإسماعيلى هز شباك الطلائع بـ71 هدفا، فيما تلقى 53 هدفا.

وفى سياق آخر، اطمأن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، على جاهزية الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد حارسى الدراويش لمواجهة طلائع الجيش فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد فى تدريبات الإسماعيلى، ليتأكد جاهزية الثنائى لمباراة طلائع الجيش، بعدما غاب الثنائى عن مباراة الاتحاد السكندرى التى فاز فيها الدراويش بهدفين نظيفين، وشارك محمد عبد الله فى حراسة الإسماعيلى.

وعانى أحمد عادل عبد المنعم من شد فى العضلة الأمامية، فيما كان يعانى كمال السيد من الخلفية التى ابعدتها عن الإسماعيلى فى المباريات الأخيرة.