الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقتَي ضبيه وأبي سمراء لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة ضبيه – المتن الفلسطيني (ع.ا.) والسوري (ح.ش.)، لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولتجوّلهما داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا".

كذلك اعلنت القيادة، ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت في منطقة أبي سمراء – طرابلس منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".