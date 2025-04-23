شكرا لقرائتكم خبر عن مرهون بالتتويج بالبطولات.. شرط تجديد عقد بيسيرو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بات مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع القلعة البيضاء مرهوناً بالتتويج بالألقاب، خاصة أن العقد ينتهى بنهاية الموسم ويجدد تلقائياً في حالة الحصول على البطولات.

واشترط مسئولو نادى الزمالك في العقد الموقع مع بيسيرو حتى نهاية الموسم،التتويج بالبطولات حتى يتم تجديده،الأمر الذى يصعب من مهمة المدرب مع الفريق الأبيض في ظل خروجه من الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر،حيث لم يتبق أمامه سوى التتويج بالدورى وكأس مصر.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على منح بيسيرو فرصة داخل القلعة البيضاء إلى بعد نهائى كأس مصر الذى تحدد له يوم 20 مايو المقبل حيث أصبح بقائه مرهون بالتتويج باللقب.

وبات مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على المحك مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبعدها بأسبوع كأس عاصمة مصر بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث.

وينتظر بيسيرو مواجهة قوية مع الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر ،فضلاً عن فرصه الصعبة في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتعين على البرتغالى الفوز بالبطولتين للحفاظ على فرص استمراره داخل القلعة البيضاء.