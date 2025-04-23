أسطورة كرة القدم النسائية فى أفريقيا ديسيريه إلينز تزور نادى مسار

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القاهرة - سامية سيد - استقبل نادي مسار FC أسطورة كرة القدم النسائية الأفريقية، الجنوب أفريقية ديسيريه إلينز، التي تُعد من أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة بالقارة السمراء، وهي أعظم مدربة للكرة النسائية فى أفريقيا.

وجاء استقبال إلينز في نادي مسار، وسط ترحيب كبير وحفاوة لافتة من مسؤولي النادي والأكاديمية، تقديرًا لما تمثّله من قدوة ملهمة للأجيال القادمة، ولا سيما اللاعبات الشابات اللواتي يطمحن في السير على خطاها وتحقيق النجومية في عالم كرة القدم.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية في منشآت نادي مسار، إلى جانب جلسات تفاعلية مع اللاعبات والمدربين، حيث حرصت ديسيريه على مشاركة خبراتها الطويلة، والتأكيد على أهمية دعم الفتيات في مسيرتهن الرياضية، ومواصلة العمل الجاد لتطوير اللعبة النسائية في أفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة فعاليات النادي للتواصل مع رموز كرة القدم العالمية، والتأكيد على التزامها ببناء أجيال قادرة على المنافسة داخل وخارج الملعب.

اقترب قطار دورى الكرة النسائية من خط النهاية بعدما تبقت جولتان فقط على إسدال الستار عن منافسات البطولة التى يشارك فيها الأهلى والزمالك وبيراميدز لأول مرة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بإنشاء أندية للكرة النسائية.

وفي آخر جولة، حقق فريق مسار فوزا كبيرا على مودرن سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السابعة التى لعبت اليوم، فيما حقق الأهلى فوزا كبيرا على بيراميدز برباعية نظيف، وسقط الزمالك أمام وادى دجلة بهدف نظيف، وفاز زد بصعوبة على البنك الأهلى 4 /3، وأخيرا فاز المقاولون العرب على المعادى واليخت بهدفين نظيفين.



أسطورة كرة القدم النسائية في أفريقيا ديسيريه إلينز تزور نادي مسار

أسطورة كرة القدم النسائية في أفريقيا ديسيريه إلينز تزور نادي مسار



أسطورة كرة القدم النسائية في أفريقيا ديسيريه إلينز تزور نادي مسار



أسطورة كرة القدم النسائية في أفريقيا ديسيريه إلينز تزور نادي مسار