شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباريات مهمة وحاسمة فيما تبقى من الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 / 2025، قبل 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وخلفه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ويتبقى لفريق بيراميدز 6 مباريات وهم:

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

حرس الحدود × بيراميدز

الأربعاء 30 أبريل – الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

فاركو × بيراميدز

الأحد 4 مايو – الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

البنك الأهلي × بيراميدز

الجمعة 9 مايو – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)