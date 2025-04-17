شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لخوض مباريات مهمة وحاسمة فيما تبقى من الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 / 2025، قبل 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وخلفه الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ويتبقى الزمالك 6 مباريات وهم:

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

المصري البورسعيدي × الزمالك

الخميس 1 مايو – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة



البنك الأهلي × الزمالك

الإثنين 5 مايو – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة



بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد)