أرمن لبنان في الذكرى الـ 110 للإبادة: نضالنا من أجل العدالة أممي بإمتياز ويهدف إلى تحقيق غاية إنسانية كبرى

أعلن أرمن لبنان، في بيان، عن "رفضهم لاستمرار الإبادة الجماعية ومواصلة النضال من أجل الحق والعدالة"، لافتين الى أننا "نحن المجتمعين بدعوة من الأحزاب السياسية الأرمنية في ساحة الشهداء في بيروت، لإحياء الذكرى الـ110 للإبادة الجماعية الأرمنية".

وشدد المجتمعون، على أن "نحن، أبناء وأحفاد الناجين من الإبادة، جئنا اليوم مجددًا لنُحيي الذكرى الخالدة لشهدائنا، وندين الجريمة التي خططت لها ونفذتها حكومة السلطنة العثمانية ضد شعبنا إبان الحرب العالمية الأولى. كما ندين جميع أعمال العنف والتتريك القسري والجرائم التي ارتكبتها الحكومة العثمانية والحكومات التركية المتعاقبة بحق السريان–الكلدانيين، شعبي لبنان وسوريا، واليونانيين، والأكراد العلوين في درسيم (تونجلي) وغيرهم من الأقليات العرقية".

وأشاروا الى أننا "نُعرب عن تضامننا مع جميع الشعوب الذين تعرّضوا للإبادة، وكانوا ضحايا المجازر الجماعية، أو للجرائم ضد الإنسانية، في كل زمان وفي كل أصقاع الأرض".

وأكدوا على أن "نحن على قناعة تامة، ان إنكار الإبادة الجماعية الأرمنية من قبل تركيا وإفلاتها من المحاسبة والعقاب، شكّل سببا وحافزا لحصول المزيد من أعمال العنف والمجازر والجرائم ضد الإنسانية، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم ضد شعبنا، وكان آخرها التهجير القسري الكامل للسكان الأرمن من ناكورني كاراباخ - أرتساخ من قبل النظام الأذربيجاني الفاشي".

وأضافوا "لم يكن مفاجئًا لنا أيضًا حملة التزوير التاريخي التي أطلقتها أذربيجان، حيث استغلت بخبث منبرأحد أعرق الجامعات الدينية في العالم المسيحي لتقديم المعالم المسيحية الأرمنية في أرتساخ على أنها آثار ألبانية - أودية".

وقال المجتمعون "ندرك تمامًا أن نضالنا من أجل العدالة أممي بإمتياز يتجاوز مطالب الشعب الأرمني، ويهدف إلى تحقيق غاية إنسانية كبرى، وهي منع تكرار مثل هذه الجرائم والمآسي في أي مكان في العالم. لذلك، نجدد التزامنا الوطني والإنساني بمواصلة نضالنا من أجل الحق والعدالة".