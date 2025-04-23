امن الدولة: مديرية النبطية تُوقف سوريين في لبنان لتورطهما في جريمة قتل داخل سوريا

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بانه بتاريخ 22/4/2025، توافرت معلومات لدى المديرية عن جريمة قتل المواطن السوري (هـ. هـ) ، داخل الأراضي السورية. وبعد مراجعة القضاء المختص وتنسيق التحقيق مع الجانب السوري، تبيّن تورط كل من (ز. هـ)، (ب. هـ)، (ع. هـ)، و(أ. هـ) في الجريمة، إثر خلافات عائلية.
ولفتت في بيان، الى انه على الفور، باشرت مديرية النبطية الإقليمية سلسلة تحريات واستقصاءات ميدانية دقيقة، أثمرت عن تحديد مكان وجود اثنين من المشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية، حيث تمكّنت عناصر المديرية من توقيف (ع. هـ) و(أ. هـ) بعد عملية رصد ومتابعة، ومن خلال التحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في الجريمة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
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