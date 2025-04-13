إهدن- زغرتا أحيت أحد الشعانين بقداديس احتفالية عمت كنائسها

أحيت رعية إهدن- زغرتا، أحد الشعانين بقداديس احتفالية عمت كنائسها.

وفي كنيسة مار يوحنا المعمدان- زغرتا، ترأس الخورأسقف اسطفان فرنجية القداس الاحتفالي، وشارك في خدمته جوقة الرعية، بحضور حشد من أبناء البلدة والجوار.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الخورأسقف فرنجية عظة تناول فيها معاني الشعانين، فقال: "في هذا الأحد، أحد الشعانين، نتذكر يسوع الذي دخل إلى أورشليم فأسّس عزّة له من خلال براءة الأطفال. صلاتنا اليوم على نية أطفالنا لينموا بسلام وحكمة ويعيشوا الفرح الحقيقي، الفرح النابع من قلب يسوع".

وأضاف: "نصلي على نية العائلات المفككة، أبناؤكم وبناتكم يا أيها الآباء والأمهات بحاجة إلى تضحياتكما، إلى حبّكما، لا تعيشا الأنانية".

وختم قائلاً: "يسوع أتى ملكاً إلهياً ومملكته مملكة الحب، صلاتنا نرفعها على نية كل أطفال العالم ليعيشوا بسلام، وعلى نية أطفالنا لينموا في بيئة صالحة بين الأهل، بالصدق والمحبة".

بعد القداس، أقيم زياح الشعانين في باحة الكنيسة، حيث حمل الأهل أولادهم الصغار على الأكتاف، ورفعوا أغصان الزيتون وسعف النخيل وهم يرتّلون الترانيم الخاصة بالمناسبة وسط أجواء إيمانية مميزة.