شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحادي الديمقراطي يستعد للانتخابات البرلمانية بتدريب الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، عن استعداد الحزب الكامل لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير قدرات كوادر الحزب وتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات.

وأكد ترك أن الحزب ركز على تدريب كوادره بشكل مكثف في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية، وذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تضم محاضرات عن استراتيجيات الحملة الانتخابية وإدارة الفرق السياسية.



وأضاف أن الحزب يعكف على تنظيم حملات توعية شاملة للمواطنين في مختلف المحافظات بهدف شرح برنامجه الانتخابي وتعريفهم بالمرشحين الذين سيخوضون السباق البرلماني باسم الحزب.



وأشار ترك إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا لرفع مستوى الوعي السياسي بين الأفراد، من خلال نشر المواد الإعلامية التي تركز على أهمية الانتخابات البرلمانية وكيفية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.