الاقتصاد

أسواق لندن.. ارتفاع البورصة البريطانية وتباين أداء الإسترليني

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتُدُووٍلً الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3234 دولار أمريكي، بارتفاع 0.09 في المئة، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1644 يورو بنسبة 0.64 في المئة.
الجنيه الإسترليني - مشاع إبداعي

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26 في المئة.
بورصة لندن - أرشيفية اليوم

وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 21.04 نقطة، ليصل عند مستوى 8270.16 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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