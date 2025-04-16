شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق لندن.. ارتفاع البورصة البريطانية وتباين أداء الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتُدُووٍلً الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3234 دولار أمريكي، بارتفاع 0.09 في المئة، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1644 يورو بنسبة 0.64 في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26 في المئة.وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 21.04 نقطة، ليصل عند مستوى 8270.16 نقطة.