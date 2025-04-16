السعودية | البدء في إصدار تصاريح المقيمين العاملين في الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج.

وأوضحت أن التصاريح تصدر عبر منصة «أبشر» وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات وبالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار التصاريح.

وكشفت الجوازات كيفية حصول التصاريح للعمالة المنزلية عبر خطوات عدة، وذلك في منصة أبشر أفراد بالدخول للخدمات الإلكترونية ثم العمالة، وثالث الخطوات تصريح دخول لمكة المكرمة وإنشاء طلب التصريح. كما حددت كيفية التصريح لأفراد الأسرة غير السعوديين وذلك بالدخول عبر الخدمات الاليكترونية ثم خدمات أفراد الأسرة وتصريح دخول لمكة المكرمة وأخيرا إنشاء طلب التصريح، وبعد تقديم الطلب تتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه على منصة أبشر.

كما بينت الجوازات آليه طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة لحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت وزارة الداخلية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أطلقت المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج «منصة تصريح» لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة (نسك).

وتتيح المنصة للعاملين والمتطوعين في أعمال الحج كافة، والمركبات التي تنقلهم، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إمكانية استعراض التصاريح عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا».

فيما تعزز المنصة التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية المعنية خدمة الحجاج، التكامل التقني بين الجهات الحكومية والخدمية بالحج، وتوحيد الإجراءات وتنظيمها والتنسيق بينها في مواسم الحج، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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