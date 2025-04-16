بوتين: التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء مستمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المعدات الفضائية الروسية لا تزال تعمل في المحطات الأوروبية، على الرغم من أن الأوروبيين توقفوا عن التعاون مع روسيا.

وقال بوتين في لقاء مع طلاب جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو: إنه “على الرغم من أن شركاءنا الأوروبيين أوقفوا تعاونهم معنا، وخفضوه عمليًا إلى الصفر، إلا أن المعدات الروسية لا تزال تعمل في محطاتهم ومنشآتهم. بما في ذلك، برأيي، تُستخدم لدراسة المريخ وما إلى ذلك، وعلى الرغم من تقليصهم التعاون معنا، لكنهم لم يصادروا الأجهزة، فهي لا تزال تعمل”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء مستمر.

وأضاف بوتين: “بالمناسبة، نواصل التعاون مع الأميركيين في مجال الفضاء، على الرغم من كل شيء، كل شيء مستمر، والأوروبيون قرروا تعليقه، لكن هذا خيارهم”.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن “روسيا لديها خطط لدراسة الفضاء العميق والقمر والمريخ وهي مركز لجذب الشركاء المهتمين بمثل هذه الدراسات”.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، العاملين والمحاربين القدامى في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة يوم رواد الفضاء، ونُشر نص التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين.

وقال الرئيس بوتين في نص التهنئة: “أهنئكم بمناسبة يوم رواد الفضاء، وهو عيد يوحد جميع أجيال مواطني البلاد. وبالطبع، أتوجه بأحر الكلمات إلى الرواد وقدامى العاملين في صناعة الصواريخ والفضاء، الذين أرسوا بعملهم المتفاني تقاليد الخدمة الصادقة للقضية المختارة وللوطن الأم وللشعب”.

وأضاف: “يجب أن تصبح صناعة الصواريخ والفضاء إحدى القوى الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني، بما يضمن السيادة التكنولوجية للبلاد وتحسين نوعية حياة الناس في جميع مناطق روسيا”.

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