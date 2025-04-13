أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن "ارتفاع عدد الجرحى إثر هجوم صاروخي بالستي روسي على مدينة سومي الأوكرانية إلى 83 شخصا". وأشارت الى أن "83 شخصا أصيبوا، بينهم سبعة أطفال"، مضيفة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الاوكرانية: 83 مصابا في هجوم صاروخي بالستي روسي على سومي الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.