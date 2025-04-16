تكنولوجيا: تسريب يكشف ميزات ساعة Casio G-Shock GBA-950 الجديدة بتقنية البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم مؤخرًا تسريب مزيد من التفاصيل حول ساعة Casio G-Shock GBA-950 المرتقبة، والتي كانت قد ظهرت أولى إشاراتها في وقت سابق من شهر أبريل، تلاها تسريب للصور بعد ذلك بفترة قصيرة. والآن، جرى الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بالحجم والوظائف التي ستقدمها الساعة.

بحسب تقرير صادر عن موقع Mynavi News الياباني، ستتوفر الساعة بثلاثة إصدارات مختلفة: GBA-950-7A باللون الأبيض، GBA-950-1A باللون الأسود، وGBA-950-2A باللون الأزرق البحري. ستأتي الأبعاد بقياس 48.5 × 43.9 × 16 ملم تقريبًا (1.9 × 1.7 × 0.6 بوصة)، مع وزن يبلغ نحو 53 جرامًا (1.9 أوقية).

ومن بين أبرز التحسينات مقارنةً بطراز GBA-900 السابق، تأتي الساعة الجديدة بهيكل إطار مُعاد تصميمه ونطاق يُقال إنه يوفر راحة أكبر في الارتداء.

كذلك، سيتيح هذا الطراز للمستخدمين تتبع خطواتهم والمسافة المقطوعة، تمامًا كما هو الحال في سلسلة GBA-900. ومن المرجّح أن تعتمد خاصية قياس المسافة على نظام GPS الخاص بالهاتف الذكي المتصل، على الرغم من أن كاسيو لم تؤكد هذه المعلومة رسميًا بعد.

تشمل المزايا الأخرى أدوات مثل التشغيل التلقائي، وقياسات زمن الجري، وسرعة الجري المحسوبة، ووقت الفاصل، بالإضافة إلى حساب تقريبي للسعرات الحرارية المحروقة.

وبفضل دعم تقنية Bluetooth، يمكن ربط الساعة بهاتف ذكي واستخدام تطبيق Casio Watches لعرض وتحليل بيانات النشاط البدني. ومن المتوقع أن تعمل الساعة الهجينة الجديدة لمدة تصل إلى عامين بفضل البطارية، بينما تتيح الإضاءة الخلفية بتقنية LED قراءة الشاشة بسهولة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

من المنتظر أن تُطلق Casio ساعة G-Shock GBA-950 في السوق اليابانية خلال شهر مايو بسعر يبلغ 25,300 ين (أي حوالي 177 دولارًا أمريكيًا).

وللمقارنة، يُباع الطراز السابق GBA-900 بسعر 18,700 ين (نحو 131 دولارًا). وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت الساعة ستتوفر في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة أو أوروبا.

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