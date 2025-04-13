قائد الجيش عرض مع منتدب مجلس الشيوخ الأميركي سُبل دعم الجيش والأوضاع العامة في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة المنتدب من قبل مجلس الشيوخ الأميركي في اللجنة الفرعية لتخصيصات الاعتمادات الخارجية والبرامج ذات الصلة Paul Grove، وتناول البحث سُبل دعم الجيش والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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