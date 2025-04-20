الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله في منطقة النبطية

زعم الجيش الإسرائيلي بانه "هاجم الجيش الاسرائيلي في منطقة النبطية جنوب لبنان عدة منصات صاروخية وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله"، مضيفا "كما هاجمت طائرات سلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة حولا في جنوب لبنان وقضت على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة".
ولفتت الجيش الاسرائيلي في بيان، الى ان نشاطات حزب الله تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل وتهديدًا تجاه إسرائيل ومواطنيها.
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