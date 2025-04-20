زيلينسكي يقترح وقف روسيا هجمات المُسيرات والصواريخ على أهداف مدنية لمدة 30 يوما

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "كييف تقترح على روسيا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لما لا يقل عن 30 يوما".

وأوضح زيلينسكي في تصريح له، بانه "إذا لم توافق روسيا على هذه الخطوة، فسيكون ذلك دليلا على أنها تنوي الاستمرار في إزهاق الأرواح وإطالة أمد الحرب". واتهم روسيا بارتكاب أكثر من ألفي انتهاك لهدنة عيد الفصح.