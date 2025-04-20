قدّاس هادئ في بيت لحم وسط غياب للحجاج بسبب الحرب على غزة

ترأس رئيس أساقفة بيترباتيستا بيتزابالا، كبير رجال الدين الكاثوليك في الأرض المقدسة قداس عيد الميلاد صباح الأربعاء في كنيسة المهد ببيت لحم. وعلى الرغم من تلاوة الترانيم الدينية التي دوّى صوتها أرجاء الكنيسة، كانت الاحتفالات تفتقد الحجاج الذين اعتادوا حضورها سنويًا، والذين لم يتمكنوا من الوصول هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
وتُنظم عادة احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بمشاركة الآلاف من الزوار الأجانب، إلا أن أجواء هذا العام كانت هادئة وحزينة. غابت الأضواء الزينة الكبيرة والشجرة الضخمة التي تزين ساحة المهد، كما لم تستقبل المدينة السياح الأجانب الذين كانوا عادة يملؤون المنطقة في السنوات الماضية.
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