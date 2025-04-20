شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 12:00 ص

تقدم النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بأصدق التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

قال نقيب الإعلاميين إن الكنيسة المصرية دائماً ما تضرب أروع الأمثلة في تماسك النسيج الوطني، وتقدم نموذجاً فريداً في وحدة وترابط الأمة المصرية.

وأكد نقيب الإعلاميين حرص مجلس النقابة على تعزيز قيم المواطنة والتسامح، وترسيخ مبادئ التعايش المشترك بين جميع أبناء الوطن،

مشيراً إلى أن الأعياد الدينية تمثل فرصة لتجديد أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري كافة.

داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

وقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا الغالي مصر نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.