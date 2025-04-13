المطران سفر احتفل بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس بمناسبة عيد الشعانين

احتفل راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس، المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي في كنيسة مار جرجس، بمناسبة عيد الشعانين. ثمّ أقيم زياح المناسبة تمّ بعدها تبريك أغصان الزيتون وتوزيعها على المؤمنين. هذا وقد احتفل الأب جورج بحي بالقداس الإلهي في كنيسة السيدة يعاونه الأب حنا شرباط وشمامسة الكنيسة وجوقتها، بعدها أقيم زياح خارج الكنيسة.

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