أحد الشعانين في كنيسة مار جاورجيوس الأرثوذكسية في طرابلس

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي أحد الشعانين في طرابلس، فَعَمَّت القداديس والزياحات مختلف الكنائس والأديرة، وفي كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس، ترأس الآباء جبرائيل أكومي، إبراهيم سروج، وإبراهيم دربلي، قداس الشعانين، وركزت العظة على التواضع، والمحبة، والتمسك بالوحدة ونبذ النزاعات والانقسامات التي نادى بها السيد المسيح.

وبعد القداس طاف المؤمنون في محيط الكنيسة على وقع قرع الاجراس والتراتيل الدينية وحمل الاطفال الشموع واغصان الزيتون وسعف النخيل وسط اجواء مفعمة بالايمان والتقوى.