شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى في زيارته لجريدة الأهالى: نحرص على زيادة سنوية للبدل والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة على مقعد النقيب بأنتخابات في انتخابات التجديد النصفي ، خلال زيارته لجريدة الأهالي، أن الصحافة صناعة وعى ولابد من دعمها وعلى المسؤولين الاستثمار فى الوعى وإدراك تكلفة ذلك وتداعياته على المجتمع.

وقال خلال الزيارة "طالبنا فى توصيات المؤتمر العام للنقابة الأخير بدعم الصحافة، ولابد من تحرير قدرة المهنة على التناول بالكف عن المصادرة لتحسين المحتوى".



واكمل "البلشى" حرص مجلس النقابة على أن تكون زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا زيادة سنوية منتظمة، تتماشى مع معدلات التضخم، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين بشكل عادل ومستدام، وبالفعل تم الموافقة على الزيادة ولدينا مخاطبات تخص مطالبنا.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن التحالف مع النقابات الأخرى أعطانا قوة فى التفاوض مع المؤسسات العلاجية وحصلنا على نسب تخفيض تصل لـ 20 بالمائة في العديد من التعاقدات، حيث نجحنا فى تثبيت أسعار المعامل للعام الثانى على التوالى واسعارنا نقابة الاطباء حاليا هي أسعار الصحفيين منذ 2021.



وأضاف عندما دخلنا النقابة وجدنا أسعار المعامل تزيد 30 ٪؜ عن الاطباء ،وكانوا يتفاوضون على رفعها إلى 45 ٪؜ وكان لابد من موقف حازم ضد المغالاة خاصة وأن ميزانية المعامل تستوعب ثلث ميزانية مشروع العلاج .

وأكد البلشي أن النقابة نجحت في دورتها السابقة في عودة النقابة لأصحابها، من خلال ممارسة العمل النقابي بشكل حقيقي وفعّال، قائلًا: "مكتبي مفتوح يومياً حتى التاسعة مساءً".