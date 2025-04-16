شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر إيجي إكس 70 وحيدًا بمنتصف التعاملات مدفوعًا بأسهم أوراسكوم والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 وحيدًا مدفوعًا بارتفاع أسهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والقناة للتوكيلات الملاحية، وبنك البركة مصر، والدلتا للسكر، وأوراسكوم المالية القابضة، وبلغت قيمة التداول 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 31034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 38810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13814 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 8998 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12350 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11630 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 14.2 ألف سهم، 5.3 مليون سهم، 2000 سهم، 532 سهمًا، 15 ألف سهم، 120 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 4500 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 138.5 ألف سهم.



فيما باع داخليين بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 5834 سهمًا، 45 ألف سهم، 47.9 ألف سهم، 26 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد مليون سهم، 48.5 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شراء المساهم وائل حسين سيد أحمد إبراهيم القط عدد 769.1 ألف سهم بسعر 2.131 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم إلى 5.593%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العربية للمحابس، بيع المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 2.9 مليون سهم بسعر 5.707 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم إلى 15.93% إلى 12.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

وأعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بيع المساهم أشرف كمال جبرة يوسف عدد 9.5 مليون سهم بسعر 1.14 جنيه بقيمة إجمالية 10 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم إلى 13.52% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اولان لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت مجموعة كونكريت فاشون للاستثمارات التجارية والصناعية، صافي إيرادات بلغت 144.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 150.8 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 3.9%، وبلغ صافي الربح من العمليات المستمرة وغير المستمرة 16.1 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار بنسبة نمو 89.9%.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مبيعات بلغت 548.6 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 445.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح 16 مليون جنيه مقارنة مع 120.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 87%.

وفي قطاع السياحة، حققت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إيرادات نشاط بلغت 1.043 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 236.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 351.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 112.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير عام 2025 مقابل 690 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 57%، وبلغ صافي الربح 487 مليون جنيه مقارنة مع 357.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 36%.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 3.94 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح 833.2 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، عن بدء إنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات في محطة رياح رأس غارب الموسعة حديثًا بالقدرة الإجمالية 650 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل في مصر، وذلك قبل 6 أشهر من الموعد التعاقدي للتشغيل، وستنتج هذه المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون جنيه، وستقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، ويعد هذا المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في أفريقيا.