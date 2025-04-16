شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تغيرات بـ3 شركات توزيع كبرى والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 16 أبريل 2025 12:03 م

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغيرات بعدد 3 شركات توزيع الكهرباء وهم شمال الدلتا وشمال القاهرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وتضمن القرار تعين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعين المهندس احمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الأيام القليلة المقبلة حركة تغيرات موسعة تشمل مجلس إدارة الشركة القابضة وشركات التوزيع والانتاج.

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغيرات بعدد 3 شركات توزيع الكهرباء وهم شمال الدلتا وشمال القاهرة و جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وتضمن القرار تعين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعين المهندس خالد الغمرى رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعين المهندس أحمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الأيام القليلة المقبلة حركة تغيرات موسعة تشمل مجلس إدارة الشركة القابضة وشركات التوزيع والإنتاج.



