شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، مقارنة بأسعار يوم أمس، ما يعكس حالة من الانخفاض الطفيف في السوق المحلي.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 79 جنيهًا في البورصة، مقابل 80 جنيهًا أمس، بينما بلغ سعر التنفيذ 78 جنيهًا، في حين سجلت الفراخ الساسو 83 جنيهًا، مع تنفيذ عند 82 جنيهًا.

وبحسب بيانات "بورصة الدواجن الرئيسية"، استقرت أسعار الكتكوت الأبيض عند 39 جنيهًا، والكتكوت الساسو عند 20 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.

ويرجع هذا التراجع الطفيف في الأسعار إلى زيادة المعروض في الأسواق مع استقرار نسبي في الطلب، وسط توقعات بمزيد من التذبذب خلال الأيام المقبلة بحسب حركة السوق.