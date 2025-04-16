شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى المصرى: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 20 مليار دولار خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 20 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2024، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو قوية بلغت 81% .



وأوضح البنك - في بيان له اليوم - أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت خلال يناير الماضي بنسبة 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير من العام السابق، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.



وأرجع البنك القفزات المتتالية في التحويلات للإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024.