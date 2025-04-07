الاقتصاد

«دار المعدات»: ترسية مشروع مع تجمع المدينة المنورة الصحي بـ44.5 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«دار المعدات»: ترسية مشروع مع تجمع المدينة المنورة الصحي بـ44.5 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع تقديم خدمات التغذية لمستشفى الطب النفسي التخصصي - مستشفى دار ناقهي للأمراض النفسية - مستشفى الحرم الجديد بالمدينة المنورة مع تجمع المدينة المنورة الصحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول ، إن قيمة المشروع تقدر بـ 44.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2025م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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