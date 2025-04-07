شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع تجمع المدينة المنورة الصحي بـ44.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، اليوم، الموافقة على ترسية منافسة مشروع تقديم خدمات التغذية لمستشفى الطب النفسي التخصصي - مستشفى دار ناقهي للأمراض النفسية - مستشفى الحرم الجديد بالمدينة المنورة مع تجمع المدينة المنورة الصحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن قيمة المشروع تقدر بـ 44.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن قيمة المشروع تقدر بـ 44.5 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2025م.