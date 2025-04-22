شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل.. 4 مسارات للتطوع في موسم الحج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

التطوع في موسم الحج

تجربة إنسانية ثرية

الدمام - شريف احمد - فتحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة التسجيل للراغبين في المشاركة التطوعية ضمن أعمال الهيئة خلال موسم حج عام 1446هـ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتمكين أبناء المجتمع من الإسهام في تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية لضيوف الرحمن.وتستهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إتاحة الفرصة للمتطوعين للإسهام في عدد من المهام الميدانية والإنسانية، موزعة على أربعة مسارات رئيسية، تشمل: المسار الإسعافي، الذي يُعنى بتقديم الإسعافات الأولية والتدخل السريع في الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الطبية المتخصصة، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والتقليل من مضاعفات الإصابات.والمسار الإنساني، الذي يتيح للمتطوعين تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والمشاركة في توزيع الوجبات والمياه، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للحجاج القادمين إلى المدينة المنورة.إلى جانب المسار الإعلامي، الذي يُعنى بتوثيق جهود الفرق التطوعية عبر التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والمونتاج، والتصميم، بما يجسد صورة مشرقة للجهود الإنسانية المبذولة خلال موسم الحج.والمسار اللوجستي، الذي يتيح للمتطوعين المساهمة في الأعمال التشغيلية كدعم عمليات التوزيع والنقل والتخزين للمعدات والمستلزمات الطبية.ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى المبادرة عبر المنصة الرسمية للعمل التطوعي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.وأكدت أن هذه المشاركة تُعد تجربة إنسانية ثرية تُسهم في إنقاذ الأرواح، وتمنح المتطوعين فرصة لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز روح العمل الجماعي، وخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، على الوجه الأمثل، بما يواكب رسالة المملكة في العناية بالحجاج وتقديم أرقى سبل الرعاية لهم.