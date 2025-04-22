شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ورشة تدريبية يحتضنها ”لقاءات الحدود الشمالية“ لتمكين القوى الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - يحتضن ”لقاءات الحدود الشمالية“ الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، 28 ورشة عمل تدريبية وإرشادية تطويرية لتمكين وتأهيل القوى الوطنية، في مسارات الملتقى المهنية الخمسة والجلسات الإرشادية، الذي يقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية.وتتناول ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، الطريق إلى سوق العمل والمهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، والتركيز على نقاط القوة والمهارات، بطريقة جاذبة لأصحاب العمل، وكيفية التعرف على مهارات العصر، وتنظيم الوقت أثناء البحث عن عمل، واكتشاف الفرص الوظيفية، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق الذات، وعدد من الأفكار للعمل عن بعد، إضافة إلى كيفية تقديم النفس بصورة احترافية واستخدام منصات التوظيف وشبكات العمل بفاعلية.في حين تناقش ورش العمل المخصصة لمسار رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، كيفية بدء المشروع والابتكار وطريقة تحويل الأفكار إلى فرص ومشاريع، ودراسة الجدوى، واستكشاف عالم ريادة الأعمال، وتحويل الأفكار إلى فرص ومشاريع، وكيفية إعداد الرؤية والرسالة للمشاريع الخاصة، واستراتيجيات التسويق الرقمي، ومهارات التفاوض الفعالة، والتسويق الإبداعي للأفكار والمنتجات.كما تستعرض ورش العمل الموجهة لمسار أصحاب العمل، استراتيجيات الاستقطاب والتمكين الوظيفي، وأسرار تعزيز ولاء العملاء والتدريب على رأس العمل، وتتناول ورش عمل الموظفين والموظفات، العمل ضمن الفرق والتفاعل الفعال مع الآخرين، والاحتراف الوظيفي وتحسين القدرة على التكيف مع سوق العمل.بينما تتطرق عناوين ورش العمل في مجال الإرشاد المهني إلى اكتشاف الميول المهنية وتوجهات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030.ويتضمن ”لقاءات الحدود الشمالية“ معرضًا مصاحبًا، تقدم فيه المنشآت المشاركة فرص الدعم والتمكين الموجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، كما يشارك فيه عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.