وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2025 المنعقد في مدينة الدمام، من خلال جناحٍ رئيسي استعرضت خلاله برامجها ومبادراتها لرفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ومنها برنامج تمويل سلاسل الإمداد.

وأكد وكيل الوزارة للخدمات والامتثال الصناعي الدكتور عبدالرحمن البشر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أن سلاسل الإمداد تُعد إحدى أهم الأعمدة الداعمة للاقتصاد الوطني؛ لما تشكله من حلقة وصل بين الموارد والإنتاج والتوزيع والمستهلكين، ولأثرها المباشر في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية والتجارية، وخفض التكاليف، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تحليل سلاسل الإمداد الصناعية لأكثر من 12 قطاعًا وما يزيد على 10,000 منتج، بدءًا بالصناعات الغذائية والدوائية إلى الصناعات الثقيلة والمتقدمة، مما ساهم في تحديد العديد من الفجوات، واطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة والمنتجات المستهدفة، مما يسهم في بناء منظومة استثمارية صناعية أكثر نضجًا.

ولفت البشر إلى أن الوزارة تُولي أهمية كبرى لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وأطلقت “برنامج روابط الصناعة”، الذي يُعد برنامجًا محوريًّا يهدف إلى ربط المشتريات الحكومية والمشاريع الكبرى والشركات الوطنية الكبرى بالمصانع المحلية، مبينًا أن البرنامج أسهم في أكثر من 3,000 عملية ربط بين المصانع والمشاريع والشركات؛ بهدف تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

يذكر أن مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2025 ينعقد على مدى يومين في مدينة الدمام، بتنظيم من “جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات”، ويعد منصة مهمة تجمع الخبراء وصناع القرار، لمناقشة إحدى الممارسات المعزّزة لتكامل سلاسل الإمداد والتحديات والفرص المتاحة.

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