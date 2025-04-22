شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يتابع تنفيذ إجراءات تحقيق التوازن العقاري في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية