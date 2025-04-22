السعودية | تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. «البلسم» تجري 138 عملية ناجحة ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أحمد حماد_الخليج 365

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في الجمهورية العربية السورية، والذي تمكن من إجراء 138 عملية خلال البرنامج المنعقد في الفترة من 15 إلى 22 أبريل 2025م، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

يأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

أجرى فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضاً وفنياً، العمليات في تخصصات القلب المفتوح والقسطرة القلبية للكبار بمركز جراحات القلب الجامعي في العاصمة دمشق، والتي شملت 28 جراحة قلب مفتوح و 110 قسطرة تداخلية.

واستهدف المشروع -بالإضافة إلى إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم- تدريب 24 ممارسا صحيا داخل غرف العمليات والعناية المركزة والرعاية الصحية.

تعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية السورية، داخل غرف الرعاية والعمليات، وفي الكشف الطبي على المرضى لتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهم.

ووجه د. راكان ناظر، استشاري جراحة القلب ورئيس فريق «البلسم» الطبي في رحلة سورية، الشكر للأطباء السوريين على حسن الاستقبال والتنسيق الكبير لتسهيل عمل الفريق، وكذلك جهودهم المتواصلة على مدار الساعة لرعاية المرضى والتي ساهمت في إنجاح الحملة وأفضت إلى خروج المرضى من العناية المركزة بعد استقرار حالتهم والاطمئنان عليهم.

وأهدت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، أطباء المستشفى المقيمين كتاب «مفاتيح جراحة القلب» والذي يساعد الأطباء بشكل خلال سنوات عملهم في تخصص جراحات القلب ورعاية المرضى.

وفي ختام المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في الجمهورية العربية السورية، أقيم حفل تكريم لفريق جمعية «البلسم» الطبي، وعبر أطباء المستشفى السوري عن شكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، معربين عن سعادتهم بنجاح المشروع بعد أن حقق أهدافه وتجاوزها بكل نجاح.

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