مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يزور مدينة الجبيل الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري اليوم مدينة الجبيل الصناعية، واطلع على مشروعاتها التنموية، ومنشآتها الصناعية المتقدمة، وخططها للتوسع والنمو، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة.

والتقى معاليه مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل التكاملي بين الوزارة والهيئة وجهات منظومة الصناعة والتعدين، لتحفيز النمو الصناعي، وتمكين الاستثمارات الصناعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين.

وزار كذلك ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل الصناعية، واطلع على جهود الميناء في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات اللوجستية التي تسهِّل حركة الصادرات والواردات الصناعية.

وشملت زيارة معاليه جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية الرائدة في المدينة، وناقش مع قادتها التحديات التي قد تواجهها، وفرصها للتوسع والنمو، إضافة إلى برامجها في مجال تطوير رأس المال البشري لرفع كفاءة الأداء الصناعي.

يذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تعد من أبرز المدن الصناعية في المملكة، ومن النماذج الصناعية التي يحتذى بها عالميًّا، حيث تجمع بين التطور الصناعي وتحقيق معايير الاستدامة، كما تمتلك عدة مقومات استثمارية تشمل الموقع الإستراتيجي على ساحل الخليج العربي، وقربها من الممرات البحرية الدولية، وتوفر مصادر الطاقة والمواد الخام، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتكاملة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.

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