شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الشوؤن الدينية تحذر من مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي بمواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

مقاطع مفبركة

الجرائم المعلوماتية

الدمام - شريف احمد - نفت رئاسه الشوؤن الدينية، وجود مواقع للأئمة والخطباء في وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من المقاطع المفبركة بالذكاء الاصطناعي.ونفى المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الله بن حمد الصولي، في بيان، وجود حسابات باسم للأئمة والخطباء الحرمين الشريفين في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.وحذّر من المواقع المنتحِلَة والوهمية التي تبث محتوى غير صحيح، عبر مقاطع صوتية مركبة على لسان أصحاب الفضيلة من خلال المقاطع المصطنعة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي.كما أوضح أن أي محتوى لا يصدر من موقع الرئاسة الرسمي فهو غير معتبر ولا يمت لأئمة الحرمين الشريفين بصِلة. هذا وشدد (الصولي) على أهمية أخذ المحتوى من المصادر الموثّقَةِ لجهاز الشؤون الدينية.وأكد أن الرئاسة عازمة على اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال تطبيق قوانين الجرائم المعلوماتية لكل من يسيء لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.ونبه الشيخ عبدالله إلى ضرورة تحري الدقة نحو مصدر ما يُسمع ويُشاهد ويُتداول عن أئمة الحرمين الشريفين وخطبائهما.كما دعا جميع المهتمين بأخبار ومنجزات ومحتوى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعاهم إلى الحذر من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية والمغرضة التي تسعى إلى اختراق الأمن الفكري والمجتمعي، وخلق لبسٍ ديني وخلط علمي ومعرفي.