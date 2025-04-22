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أمريكا.. تحطم طائرة بعد اصطدامها بخط كهرباء في ولاية نبراسكا

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أ ب- نبراسكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اصطدمت طائرة صغيرة بأحد خطوط الكهرباء قبل أن تتحطم في نهر بلات بولاية نبراسكا الأمريكية مما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، حسبما قال المجلس الوطني لسلامة النقل.
ولم يتوفر سوى القليل من التفاصيل عن الحادث الذي وقع مساء الجمعة، لأن التحقيق في الحادث ما زال في البداية.
تحطم طائرة في ولاية نبراسكا- أ ب
تحطم طائرة في ولاية نبراسكا- أ ب

صيانة الطائرة

ومن المتوقع صدور التقرير الأولي من المجلس في غضون أسابيع قليلة، ولكن التقرير النهائي الذي يحدد سبب الحادث لن يكون جاهزا على الأرجح قبل عام.
وسيقوم المحققون بفحص سجلات صيانة الطائرة وهي من طراز "سيسنا 180" والتي تم إنتاجها قبل 71 عاما، بحثا عن أي علامة على وجود مشكلات ميكانيكية قد تكون ساهمت في الحادث.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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