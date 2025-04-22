شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ساحل إندونيسيا.. هل يسبب "تسونامي"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة ساحل إندونيسيا.

وأوضح المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 117 كيلومترًا في محيط جزر تالاود على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية.

ولم ترد حتى الآن تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي". زلزال البيرو وضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة ألتو أمازوناس في البيرو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 52 كلم من مدينة يوريماغواس الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كلم.