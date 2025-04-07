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اعتصام لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" أمام وزارة التربية

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  • اعتصام لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" أمام وزارة التربية 1/3
  • اعتصام لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" أمام وزارة التربية 2/3
  • اعتصام لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" أمام وزارة التربية 3/3

شهد مدخل وزارة التربية والتعليم العالي اعتصاماً لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية"، وذلك احتجاجاً عدم دفع المستحقات وزيادة الأجور.

وكانت "رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" قد أعلنت تمديد الإضراب حتى مساء اليوم الإثنين، وذلك نتيجة "عدم حصول أي تطور إيجابي" في الملف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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