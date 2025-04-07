اعتصام لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" أمام وزارة التربية

شهد مدخل وزارة التربية والتعليم العالي اعتصاماً لـ"رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية"، وذلك احتجاجاً عدم دفع المستحقات وزيادة الأجور. وكانت "رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" قد أعلنت تمديد الإضراب حتى مساء اليوم الإثنين، وذلك نتيجة "عدم حصول أي تطور إيجابي" في الملف.

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