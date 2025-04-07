وزير الزراعة اصدر قرارا يتعلق بتنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات

أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا رقمه 122/1 يتعلق بتعديل القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 المتعلق بتنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات. وجاء في المادة الاولى "يتوقف العمل برخص التشحيل في الاول من نيسان من العام 2025". كما جاء في المادة الثانية "يتوقف العمل برخص صنع الفحم في 31 ايار من العام 2025".

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