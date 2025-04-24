شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إسرائيل كيان خارج من رحم الغرب وأمريكا الداعم الرئيسى وأحيانا الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن إسرائيل كيان خارج من رحم الغرب، لكن أكثر منه من رحم الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة لها عقود طويلة وهى الدائم الرئيسى وأحيانا كان الوحيد لإسرائيل.

وأضاف ضياء رشوان، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السادات وهو يخوض حرب أكتوبر قال جملة وهى "انا مقدرش أحارب أمريكا" لأن الجسر الجوى للطائرات الأمريكية كانت مشحونة بالنزين وقتها وتم تموينها من قواعدها فى أمريكا وكل أنوع الأسلحة كانت معها.

ولفت ضياء رشوان إلى أن أمريكا بها مدرستين لدعم إسرائيل وهما مدرسة تقول الدعم المطلق ضرورة دون أن نسأل ماذا تفعل إسرائيل بهذا الدعم، والمدرسة الاخرى تقول نعطى إسرائيل مقومات القوة لكن نرشد أداءها حرصا عليها.