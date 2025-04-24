اشار مسؤول عسكري اسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى أن "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع عودة حزب الله"، معتبرا أن "هناك مناطق مهمة يفرض فيها الجيش اللبناني إجراءات ضد حزب الله تفوق بكثير ما توقعناه قبل وقف إطلاق النار، لكننا نرغب دائمًا في المزيد".
واضافت الصحيفة ان "حتى مع بقاء رغبة إسرائيل في التدخل قوية، إلا أن الوضع في لبنان لم يعد كما كان".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش اللبناني يفرض بمناطق إجراءات ضد حزب الله تفوق بكثير ما توقعناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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