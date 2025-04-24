يديعوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش اللبناني يفرض بمناطق إجراءات ضد حزب الله تفوق بكثير ما توقعناه

اشار مسؤول عسكري اسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى أن "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع عودة حزب الله"، معتبرا أن "هناك مناطق مهمة يفرض فيها الجيش اللبناني إجراءات ضد حزب الله تفوق بكثير ما توقعناه قبل وقف إطلاق النار، لكننا نرغب دائمًا في المزيد".

واضافت الصحيفة ان "حتى مع بقاء رغبة إسرائيل في التدخل قوية، إلا أن الوضع في لبنان لم يعد كما كان".