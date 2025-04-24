شكرا لقرائتكم خبر عن من أرض الفيروز .. حرف وصناعات يدوية تراثية في عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرض القمر والفيروز والبقعة المباركة، شهدت رمالها الرحلة المقدسة إلى مصر، فهى سيناء أرض المعجزات والانتصارات التي أبهرت العالم، منها الطبيعية من صنع الله عز وجل وأخرى أثرية، وغيرها من الكنوز الثقافية التراثية الشعبية التى تخص هذا المجتمع البدوى البسيط. في السطور التالية وبمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء نستعرض الحرف اليدوية والتى لها أهمية كبرى نظرًا لأهمية المكان ودقة الحرفة، سواء في شمال سيناء أو جنوبها.



الحرف السيناوية

الصناعة الجلود اليدوية



صناعة الجلود من أقدم الحرف في سيناء، في المجتمع البدوى في بداياته كان يعتمد على الجلود بشكل كبير في حياته اليومية، وكان يتم استخدام جلود الحيوانات مثل الجمال والأبقار والغنم لصناعة الحقائب، الأحذية، السروج، والسقا لخض اللبن وغيرها. وتأتى مدينة رفح والشيخ زويد وطور سيناء ونويبع الأماكن التى تنتشر فيها تلك الصناعة.

صناعة النسيج اليدوي



النسيج اليدوي من أهم الصناعات التراثية في سيناء، حيث يستخدم البدو خيوط القطن أو الصوف لصناعة السجاد، والأغطية، والملابس التقليدية التراثية، حيث يتم نسج الخيوط يدوياً باستخدام النول، مع لمساتهم فنية بمزج الألوان والأنماط المعبرة عن بيئتهم البدوية، كما أن العديد من القطع المنسوجة تحمل رموزاً تعكس التراث البدوي الأصيل، وتتمركز تلك الحرفة في نويبع وطابا والعريش.

صناعة الفخار والخزف

تعود صناعة الفخار في سيناء منذ بداية المحافظة حيث كان البدو يستخدمون الطين لصناعة أواني الطهي والزينة بتصميمات تنبع من البيئة المحيطة والثقافة البدوية. فصناعة الفخار في سيناء تعكس جانباً مهمًا من الحياة اليومية للعائلات البدوية، ويصنع الفخار باستخدام الطين المتوافر في المنطقة، ويُشكل يدوياً سواء بالألة الدوارة أو بالتقطيع التشكيل قبل أن يُحرق في أفران تقليدية، وكثير من القطع الفخارية تحمل أشكالاً هندسية أو زخارف تمثل الثقافة البدوية، وأماكن تصنيعه سانت كاترين ونويبع والعريش جنوب سيناء.



التطريز السيناوى

السجاد البدوي

السجاد البدوي من أهم الحرف في سيناء، حيث كانت النساء في القبائل البدوية تتنافس في نسج السجاد باستخدام الصوف أو خيوط القطن، وكان السجاد يُصنع بشكل يدوي من أجل الاستخدام الشخصي والزخرفي، وتنسج البدوية سجادتها على النول، ويتميز بتصاميم هندسية وألوان دافئة تعبر عن ثقافتهم البدوية والصحراوية، يُعتبر السجاد البدوي جزءاً من التراث الذي يُحاكي أسلوب حياة البدو، وتتميز المرأة البدوية بصناعته في رفح والشيخ زويد وطابا ونوبيع.

صناعة المجوهرات البدوية

المجوهرات البدوية جزء من التراث البدوي في سيناء، حيث تُصنع من الفضة والنحاس، كانت المجوهرات تُستخدم في الزينة الشخصية وفي المناسبات الخاصة، وتتميز بتصاميمها البسيطة والجميلة وتحمل الرموز التي تمثل ثقافة البدو. وتصنع في العريش ونويبع.

صناعة فنون الزينة السناوية

تتميز الملابس نسائية السيناوية بجمال خاص وجاذبية تخطف العين لزينتها التراثية التى تحمل العديد من الأسرار، وتلك الزخارف تصنع بالأصابع الذهبية للمرأة السناوية وبأشكال مربعات ومثلثات، وأشكال مستوحاة من الطبيعة المحيطة سواء نباتات وزهور، وأغصان شجر وتميمات مستوحاة من الخيال بغرزة سيناوية أصيلة. وتتراوح الغرز التطريز ما بين غرزة الصليب، والكفافة، موتيفات شعبية وزخرفية للثوب البدوي الذى تتميز به المرأة السيناوية، وعادتًا تصنع في شمال وجنوب سيناء.



مشغولات ىالسيناوية



وفي النهاية تعتبر سيناء موطنًا للعديد من الحرف اليدوية التي تعكس التراث البدوي والغني بالتنوع الثقافي، وتقدم سيناء تجربة فريدة في الحرف اليدوية التي تمثل نمط حياة البدو وتاريخهم العريق. وتستمر هذه الحرف في الانتقال من جيل إلى جيل، مما يساعد على الحفاظ على الهوية الثقافية والاقتصادية للمنطقة.