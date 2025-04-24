شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب اليوم الخميس 24 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب فى السوق المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025 حالة من التذبذب الملحوظ، خاصة فى سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – والذى يتحرك فى نطاق يتراوح بين 4770 و4780 جنيهًا بدون مصنعية، بعد أن سجل فى وقت سابق 5000 جنيه للجرام.

ويأتى هذا التذبذب بعد تراجعات حادة ضربت سوق الذهب عالميًا، حيث هبط سعر الأوقية من 3500 إلى نحو 3280 دولارًا، متأثرًا بتصريحات للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وبيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم، ما زاد من الضغوط على الأسواق.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا

ويتوقع مراقبون، أن تستمر التقلبات فى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فى ظل حالة عدم اليقين التى تسيطر على الأسواق العالمية.