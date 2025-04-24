شكرا لقرائتكم خبر عن "الرواد الرقميون".. دليلك لفهم المبادرة التكنولوجية الأهم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة نحو تمكين الشباب وبناء مجتمع رقمي متكامل، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، وهي منحة تدريبية مجانية تهدف إلى إعداد كوادر مصرية تمتلك المهارات التكنولوجية والقيادية المطلوبة لسوق العمل الحديث، وتفتح المبادرة آفاقًا واسعة للشباب من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والجامعات المرموقة.

ما هي مبادرة "الرواد الرقميون"؟



هي مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعد منحة تدريبية مجانية بالكامل، تهدف إلى تنمية المهارات التكنولوجية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة.

ما الهدف من المبادرة؟

تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد كوادر مدربة، وزيادة فرص توظيف الشباب، وتمكينهم من النجاح في بيئات العمل المختلفة، بما يواكب بناء مصر الرقمية.

ما الفئات المستهدفة؟

تستهدف المبادرة الشباب المصري من عمر 18 إلى 32 عامًا، من مختلف التخصصات الدراسية والخلفيات الأكاديمية.

ما الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة؟

تنفذ المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل: جوجل، مايكروسوفت، أوراكل، IBM، هواوي، أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، سيسكو، فورتينت، بالو ألتو، كاسبرسكي، فاليو.

ما نوع البرامج التدريبية المقدمة؟

تضم المبادرة أربعة مسارات تدريبية رئيسية:

برنامج الدبلوم المكثف "4 أشهر":



يقدّم تدريبًا عمليًا متخصصًا في مجالات مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تحليل البيانات، البنية التحتية، الأمن السيبراني، التكنولوجيا التطبيقية، والفنون الرقمية.

برنامج الدبلوم المتخصص "9 أشهر":



يركز على التعمق في مجالات تقنية محددة منها الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الشبكات، والنظم المدمجة.

برنامج الماجستير المهني "12 شهرًا":



يؤهل المتدربين لقيادة المشاريع الرقمية واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على المعرفة الحديثة في الذكاء الاصطناعي، تحليل الأعمال، النظم الإلكترونية، وغيرها.

برنامج ماجستير العلوم "24 شهرًا":



موجه للباحثين والمتخصصين الراغبين في إجراء دراسات متقدمة وتطوير حلول تقنية مستقبلية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

هل تشمل المبادرة جوانب أخرى غير التدريب؟



نعم، تتضمن المبادرة أنشطة علمية، ثقافية، رياضية واجتماعية لتعزيز الانتماء وبناء شخصية متكاملة لدى المشاركين.

ما المزايا التي يحصل عليها المتدربون؟

تدريب مجاني بالكامل

إقامة كاملة أثناء فترة المعسكرات التدريبية

شهادات معتمدة من جهات دولية

شهادة ماجستير من جامعة دولية مرموقة (في بعض المسارات)

فرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية محلية ودولية