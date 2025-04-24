شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.86 جنيه للشراء اليوم الخميس 24-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الخميس، 24 أبريل 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24-4-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.87 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء

51.09 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.91 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.91 جنيه للشراء

51.01 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 51.01 جنيه للشراء 51.10 جنيه للبيع

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