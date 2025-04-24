شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يقود جلسات تحفيزية لنجوم الأهلى لتخطى عقبة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يحرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسات خاصة بينهم قبل مواجهة صن داونز غداَ بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود لديهم للفوز للمباراة للصعود لنهائى دوري أبطال أفريقيا ضمن خطة التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص ثلاثى الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة" على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية.

الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق اللقب القاري.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الفريقين في الذهاب انتهى بالتعادل السلبى أيضاً.