شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يقود جلسات تحفيزية لنجوم الأهلى لتخطى عقبة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالخميس، 24 أبريل 2025 07:00 ص
مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق اللقب القاري.
الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الفريقين في الذهاب انتهى بالتعادل السلبى أيضاً.
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