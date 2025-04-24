شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس بدوري الابطال..اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالخميس، 24 أبريل 2025 06:30 ص
ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.
على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.
ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.
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