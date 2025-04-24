شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس بدوري الابطال..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الخميس الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، سواء موعد الوصول إلى أرض الملعب أو الزي الخاص بكل فريق أو حضور الجماهير وغيرها من ترتيبات اللقاء.

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء غداً الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.